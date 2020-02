Un minuto e quarantacinque secondi immerso nell’acqua gelata di un ruscello delle Alpi italiane. È la sfida accettata e vinta dal tennista Novak Djokovic che insieme all’amico Constantine è rimasto, con il solo costume addosso, per quasi due minuti, a bagno nell’acqua gelida. “Non sappiamo la temperatura, ma ce l’abbiamo fatta”, ha dichiarato il campione alla fine del video, postato sul suo canale Instagram. Alla fine Djokovic ha rilanciato la sfida: “Fatelo anche voi”. Le condizioni sono semplici: “Deve essere inverno, l’acqua deve essere gelata, dovete essere in mutande e immergere almeno metà del vostro corpo e dovete rimanerci per almeno un minuto”.

