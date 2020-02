“Amerete Djokovic per questo”. È così che l’account Twitter ufficiale dell’Atp ha pubblicato un video, girato di sera, in cui si vede Novak Djokovic giocare a tennis con due bambini e un adulto per le strade di Belgrado. Una signora, dal balcone, assiste alla scena e riconosce il campione serbo: “È Djokovic”, si sente dire. Il numero uno del ranking aveva partecipato, pochi giorni fa, al Festival di Sanremo, scambiando alcuni palleggi con Fiorello e mostrando la sua ottima conoscenza della lingua italiana.

