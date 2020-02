La storia arriva da Vicenza ed è di quelle bizzarre a dir poco. Quando i carabinieri si sono trovati di fronti una mamma infuriata hanno infatti ascoltato un racconto insolito. Ma andiamo con ordine. La madre in questione aveva chiesto al figlio di portare fuori i cani di famiglia. Il ragazzino non si è curato di raccogliere gli escrementi di uno dei due animali. Cosa che accade spesso e che fa infuriare molte persone. Ed è proprio questo il caso: un anziano che si trovava nelle vicinanze di Via Pizzocaro ha assistito alla scena e ha visto il tredicenne andarsene senza raccogliere gli escrementi con l’apposito sacchetto. A quel punto l’uomo, sui 70 anni, avrebbe raccolto le feci e avrebbe rincorso il ragazzo, spalmandogli quanto recuperato da terra sul viso. Secondo quanto riportato da L’Eco Vicentino, dopo la denuncia contro ignoti i carabinieri cercando di rintracciare l’autore di quella che si delinea, a norma del codice penale, come una “violenza privata”.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore