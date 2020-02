“Vero Elodie. Se una donna è formosa e ha qualche kg in più non si può GIUSTAMENTE dire nulla. Se una se una donna è magra, si può insultare invece come se nulla fosse, spesso usando parole come ANORESSIA. E’ comunque #bodyshaming, no???“. Questo quanto scritto da Alessia Marcuzzi su Twitter. La cantante si è arrabbiata per il commento fatto da Marco Masini poco prima della sua esibizione sanremese: “Da quanto non mangi?“, ha chiesto il cantante toscano. E a quanto pare la frase l’avrebbe ripetuta più volte, anche nei giorni precedenti. “È vero, Masini mi ha fatto body-shaming, mi ha detto più volte ‘Mangia!’ Come se io avessi un problema alimentare. Non è da stron*o?!? – ha raccontato la cantante a RadioDueSocialClub – La prima volta è accaduto in occasione della realizzazione della cover di Tv Sorrisi e Canzoni, mi ha detto ‘Mangia! Mangia la nutella!’. E io mi ero già detta infastidita… Sono stanca di dovermi difendere da chi pensa che io non mangi. Sono ancora arrabbiata con Marco, mi ha detto la stessa cosa anche 5 minuti prima di esibirmi al Festival… ero tesa”.

