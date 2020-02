“Perché nel 2015 me ne sono andata dal Pd dell’epoca di Matteo Renzi? Ci sono state riforme che non abbiamo minimamente condiviso, ma che non erano neanche presentate nel programma elettorale, come il Jobs Act, lo Sblocca Italia, la Buona Scuola, la riforma costituzionale e della legge elettorale”, così Elly Schlein a Peter Gomez durante Sono le Venti, il nuovo programma condotto dal direttore de IlFattoQuotidiano.it in onda dal lunedì al venerdì alle 19,55 sul Nove. “Sono mancate una serie di discussioni e di composizioni di sensibilità diverse che è normale siano in un grande partito”, aggiunge la neo vice presidente della regione Emilia-Romagna. E su un suo possibile rientro nel Partito democratico aggiunge: “Il punto è trovare insieme un luogo nuovo per riaprire insieme la discussione su come riorganizzare l’intero campo su basi diverse”. “Un nuovo partito?”, chiede Gomez. “Intanto una sede di discussione dove più che il ceto politico sarebbe interessante coinvolgere chi si sta mobilitando spontaneamente nella società su temi centrali come l’emergenza climatica e la solidarietà ai migranti”, conclude la Schlein.

