Matteo Salvini non vada a processo. È la proposta del presidente della Giunta delle immunità del Senato Maurizio Gasparri nella relazione presentata ai senatori della Giunta, in cui chiede di negare la richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dal tribunale dei ministri di Palermo nei confronti dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini sul caso Open Arms. “Se Conte avesse voluto ordinare lo sbarco completo, lo avrebbe potuto fare, e Salvini avrebbe nel merito non condiviso ma avrebbe obbedito per motivi gerarchici” ha commentato al termine della riunione parlando con i cronisti

