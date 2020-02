Da 25mila a 40mila euro. È il valore del Matteo Renzi conferenziere, attività che lo vede sempre più impegnato in giro per il mondo dopo la sconfitta del referendum costituzionale del 2016. A Sono le Venti, il programma di informazione condotto da Peter Gomez e in onda dal lunedì al venerdì dalle 19.53 sul Nove, luci e ombre sul ruolo del senatore di Italia viva da speaker. Perché se è vero che gli interventi da relatore lo avvicinano a quanto fanno da anni Tony Blair e Barack Obama, è altrettanto vero che Renzi, a differenza loro, non ha abbandonato le istituzioni e la politica. Anzi. Ecco perché hanno fatto discutere i suoi speech a Parigi, circondato da aziende di difesa e di aeronautica francesi, e a Riad, in Arabia Saudita, Paese tra i maggiori produttori di armi.

