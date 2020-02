La storica affermazione di “Parasite” agli Oscar si riverbera un po’ò anche sull’Italia: nel film del sudcoreano Bong Joon-ho (miglior film, miglior film in lingua non originale, miglior regia, miglior sceneggiatura originale) la colonna sonora regala anche qualche secondo di “In ginocchio da te” di Gianni Morandi che oggi è stato bersagliato dai messaggi dei fan, come lui stesso ha raccontato in un video su Facebook. “L’oscar l’ha vinto la pellicola coreana, non io. sono contento, il film e’ bellissimo e dentro c’è qualcosa di italiano. Il brano lo ho inciso quando non avevo 20 anni”, ha spiegato.

