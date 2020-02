La coppia ha sempre voluto tenere il massimo riservo sulla loro relazione e anche quando, in un video su Instagram, Coez le ha fatto notare come la canzone con cui Diodato ha vinto il Festival, "Fai rumore", sembra essere dedicata a lei, l'ex giudice di X Factor ha glissato

“Al contrario di quello che taluni si stanno divertendo a raccontare, io e Antonio siamo in ottimi rapporti. Non solo ci siamo scritti, ma ci siamo anche visti a settembre e di recente. La sua presenza al Festival in un certo qual modo mi fa stare più tranquilla e le guerre non hanno mai fatto per noi”. Così ha raccontato Levante in un’intervista al settimanale Chi pubblicata poco prima dell’inizio di Sanremo, rompendo il silenzio che ha sempre accompagnato la sua storia d’amore con Diodato. L'”Antonio” a cui si riferisce è infatti proprio Antonio Diodato, il vincitore della 70esima edizione del Festival di Sanremo con cui è stata legata dal 2017 fino a qualche mese fa.

La coppia ha sempre voluto tenere il massimo riservo sulla loro relazione e anche quando, in un video su Instagram, Coez le ha fatto notare come la canzone con cui Diodato ha vinto il Festival, “Fai rumore“, sembra essere dedicata a lei, l’ex giudice di X Factor ha glissato. Eppure nel suo ultimo album, uscito dopo la fine della loro storia d’amore, Levante ha inserito anche un brano scritto proprio per lui, quando ancora stavano insieme. “Antonio“, questo è il titolo inequivocabile della canzone che in un’intervista a Vanity Fair Levante aveva descritto come “una bellissima canzone d’amore. Io amo fare i nomi delle cose, delle persone, delle città, perché, come nei migliori diari, per ricordare bene bisogna descrivere nel dettaglio e io l’ho fatto anche con questa canzone. Una canzone d’amore faticosa nel racconto che però lascia il sorriso”.

Confermando poi come l'”Antonio” del titolo fosse proprio Antonio Diodato: “L’avevo scritta quando ancora stavamo insieme, poi quando ho chiuso il disco la nostra storia era finita. Ma ho deciso di lasciarla perché abbiamo avuto una bellissima storia d’amore che si meritava una bellissima canzone d’amore. Non si rinnega la felicità vissuta. Anzi: ogni album è un pezzo del mio diario, volevo che restasse traccia delle cose belle che ci sono state“.