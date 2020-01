“Da parecchi anni ho lavorato spesso da solo, i membri della mia band in fase di studio diventavano i produttori. Si era perso un po’ quel filo logico della band, per questo è stata presa alla fine questa scelta. Ho avuto dei fantastici compagni di viaggio a cui voglio anche molto bene, confesso che li sento. Per quanto la gente possa pensare che sia successo chissà che cosa, è vero, ma continuo a sentirli, continuiamo a scriverci”. Così, Tommaso Paradiso, ex dei The Giornalisti che ha avviato una carriera da solista, si racconta nello speciale “Tommaso Paradiso – Ricomincio da me”, in onda venerdì 31 gennaio alle 21 su Sky TG24. Conversando con il vicedirettore della testata all-news, Omar Schillaci, Tommaso Paradiso, che ha da poco pubblicato il nuovo singolo inedito “I nostri anni”, dà vita a un’intervista “per pianoforte e voce”, alternando ricordi, carriera, passioni come quella per il cinema, nuovi progetti. Le parole si mescolano alle note delle sue canzoni, eseguite dal vivo in set acustico.

