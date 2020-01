Fedez ha fatto uno scherzo davvero diabolico alla moglie Chiara Ferragni. Ha nascosto per bene la telecamera per essere sicuro di immortalare (e poi anche pubblicare) tutto, si è nascosto un maccherone di pasta cruda in bocca e poi è andato in scena. Il rapper ha finto una caduta e perdere il sangue dal naso, ha chiamato aiuto e appena è arrivata Chiara tutta trafelata si è coperto il viso con le mani e ha fatto scrocchiare la pasta cruda che aveva in bocca, producendo un rumore simile a quello delle ossa rotte. Neanche a dirlo l’influencer si è presa un colpo, mentre lui è uscito allo scoperto ridendo di gusto,

Chiara Ferragni, ancora sconvolta dallo spavento provato, appena realizza che è stato tutto uno scherzo perde la pazienza: “Sei un pezzo di m…a, continuo a sentire quel rumore maledetto”, gli ha detto. “Non l’ha presa benissimo”, ha commentato ironico Fedez pubblicando il video. Chissà se Chiara Ferragni sta già meditando vendetta…