Nella Giornata della Memoria, Novella Corsi, novantenne madre di Vasco Rossi, ha ricevuto alla Prefettura di Modena l’onorificenza dedicata al marito, Carlo Giovanni Rossi, detto Carlino. Il papà del rocker fu internato militare nel lager nazista di Dortmund, in Germania, durante la Seconda guerra mondiale. Dopo l’armistizio dell’8 settembre, fu uno dei militari italiani che si opposero al Nazismo. Qualche ora dopo la consegna dell’onorificenza, il rocker ha pubblicato un video su Instagram, in cui appare commosso. Il rocker ringrazia e si dice “orgoglioso e fiero per il riconoscimento”. “Oggi, nel Giorno della Memoria, è molto importante ricordare le vite sacrificate per la democrazia e la libertà. Soprattutto in questi periodi nei quali le sirene autoritarie, demagogiche tornano a farsi sentire così forti e tornano a incantare le masse con i loro slogan facili”

