Antonio Zequila innamorato? Così parrebbe, almeno stando a quanto ha detto il concorrente del Grande Fratello Vip a Clizia Incorvaia, mentre si trovavano nella sauna. Una volta rimasti soli, Zequila ha esordito: “Mi piacerebbe innamorarmi di nuovo, solo che c’è una persona che mi piace che non mi ascolta”. A quel punto la ex di Francesco Sarcina ha provato a buttarla sullo scherzo: “Ma va, se scherzi con tutte… con Paola, con me, con quella e l’altra”. Zequila però ha tenuto il punto: “Tu mi piaci molto, non ti conoscevo prima e ammetto la mia ignoranza. Sei molto bella e mi piace molto la tua dolcezza e sei una persona colta, io adoro le persone colte. Mi hai sorpreso, quindi quando ho iniziato a conoscerti ho capito che mi piaci”. Come ha reagito la Incorvaia? Con quello che ‘sa tanto’ di due di picche: “Io invece ho capito che in amore bisogna avere un linguaggio comune e un trascorso culturale simile”.