“Che emozione! Io esisto, e anche il Parlamento Europeo”, sono le parole scritte dalla senatrice a vita Liliana Segre nel libro riservato agli ospiti dell’istituzione di Bruxelles. Accolta dal presidente David Sassoli, la donna sopravvissuta alla Shoah ha aggiunto: “Non era questo il disegno di qualcuno”. La Segre ha anche scherzato con i fotografi: “Siate buoni con quelli di 90 anni a fare le fotografie”. A margine, mentre si dirigeva alla plenaria, parlando ai giornalisti ha aggiunto: “Il messaggio al Parlamento? Di speranza. Da nonna non posso che dare questo messaggio”. “Dicono che fomento odio verso il fascismo? Io sono una donna di pace. Se volessi fomentare l’odio non avrei portato in commissione una proposta di commissione che si chiama hate speech”, ha ricordato infine la Segre.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore Sei arrivato fin qui Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L'abbiamo deciso perchè siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un'informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it e pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi però aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa Sostenitore Oppure sostienici pagando con Google Sostienici con