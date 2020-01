“La cerimonia di oggi sarà un richiamo a tutto il mondo perché non si abbassi mai la guardia, l’attenzione e la vigilanza contro l’antisemitismo e contro la violenza e contro il fascismo”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell’incontro a Gerusalemme con il presidente Reuven Rivlin. Nella città è in programma il Forum internazionale sull’antisemitismo e la Shoah. Il Capo dello Stato ha poi parlato della senatrice a vita Liliana Segre, che ha recentemente annunciato di voler sospendere a partire da aprile gli incontri nelle scuole. “La testimonianza resa dalla senatrice in questi ultimo decenni sulla Shoah è stata per l’Italia un patrimonio prezioso”, ha detto Mattarella ricordando la deportazione nel campo di concentramento di Aushwitz “Anche l’Italia ha avuto una pagina nera a riguardo, particolarmente grave. E per questo l’Italia è consapevole dell’esigenza di affermare continuamente l’esigenza di combattere l’antisemitismo e di trasmettere ai giovani la consapevolezza”, ha concluso il Presidente.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore