Un voto della Giunta a favore dell'autorizzazione a procedere, potrebbe essere usato dal leader del Carroccio come arma di propaganda elettorale negli utlimi giorni di campagna per le regionali. Proprio per questo motivo nelle ultime ore ha cominciato a circolare l’ipotesi che i gruppi di maggioranza possano disertare la Giunta delle immunità il 20 gennaio. L'ex ministro corre ai ripari e chiede ai suoi di votare per mandarlo a processo

Matteo Salvini chiederà ai senatori della Lega di votare a favore dell’autorizzazione a procedere nei suoi confronti per il caso Gregoretti. In questo modo si presenterebbe come “vittima” dei giudici per aver difeso i confini, nell’ultima settimana di campagna elettorale per le regionali in Emilia-Romagna e Calabria. Proprio per questo “significato politico”, il voto sul caso Gregoretti è stato negli ultimi giorni al centro di un braccio di ferro tra la maggioranza e l’opposizione.

E proprio per usare la vicenda come arma di propaganda elettorale, ha spinto Salvini a far votare i suoi per il via libera al processo. A confermarlo è lo stesso leader della Lega con un video su facebook: “Ci ho ragionato ieri e stanotte e sono arrivato a una decisione, che ormai è diventata una barzelletta che va avanti da anni, e ho deciso che domani chiederò a chi deve votare, quindi anche ai senatori della Lega, di farmi un favore. Votate per mandarmi a processo e la chiariamo una volta per tutte. Portemi in Tribunale e sarà un processo contro il popolo italiano, e ci portino tutti in Tribunale”.

Insomma lo stesso ex ministro dell’Interno definisce un “favore” il voto dei suoi senatori per il via libera all’autorizzazione a procedere nei suoi confronti. Poi ha attaccato i giudici: “Si stabilisca una volta per tutte se il giudice deve fare il giudice o il ministro. Se vuoi fare il ministro molli la toga e vai a fare il ministro, altrimenti non rompi le scatole a chi lavora: sono stufo, e processo, processo, processo. Ma andate, cari giudici di sinistra, a beccare spacciatori e delinquenti e non rompete le scatole alla gente che lavora”. Insomma solo un antipasto dei temi che Salvini potrebbe utilzzare negli ultimi giorni di campagna elettorale nel caso in cui la Giunta per le Immunità del Senato voti a favore dell’autorizzazione a procedere. La decisione di far votare domani, lunedì 20 gennaio, l’organo parlamentare è stata presa venerdì dalla Giunta per il regolamento di Palazzo Madama, con il voto decisivo a un ordine del giorno della Lega della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ha scelto di esprimere la sua preferenza – già di suo fuori dalla prassi – e in particolare a favore della linea sostenuta dal centrodestra (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia).

La scelta di Casellati è stata contestata dalla maggioranza di governo che l’ha considerata “di parte”. Proprio per questo motivo nelle ultime ore ha cominciato a circolare l’ipotesi che i gruppi di maggioranza e favorevoli al processo a Salvini (cioè il centrosinistra più i Cinquestelle) possano disertare la Giunta delle immunità il 20 gennaio, in una seduta che viene ritenuta “illegittima”. Uno o più senatori potrebbero mancare all’appuntamento, lasciando il vantaggio al centrodestra che a oggi avrebbe 10 voti su 23. In escamotage per evitare di regalare l’arma del “vittimismo elettorale” a Salvini in piena campagna elettorale. La relazione di Gasparri – contraria a dare l’autorizzazione a procedere – sarebbe dunque approvata e approderebbe all’esame dell’Aula a febbraio. Qui in assemblea la maggioranza ha i voti per ribaltare tutto: bocciare la relazione Gasparri e far ripartire tutto l’iter dalla Giunta delle immunità, con un relatore e una relazione nuovi. La contromossa di Salvini, però, cambierebbe i piani: anche senza i senatori della maggioranza, la Giunta si esprimerebbe a favore del processo per l’ex ministro. Con i voti decisivi dei suoi senatori.