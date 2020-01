La Giunta per le immunità del Senato voterà il 20 gennaio l’autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini per il caso del blocco della nave militare Gregoretti. L’ha deciso la Giunta per il regolamento, approvando l’ordine del giorno del centrodestra per un verdetto il 20, nonostante scadano oggi i giorni perentori. Alla votazione ha partecipato anche la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, votando a favore. Nella Giunta, reintegrata di due senatori di maggioranza, le due parti sono 6 a 6, esclusa la presidente. La decisione della presidente del Senato ha provocato la protesta della maggioranza, a partire dal Pd: “Da oggi – dice il capogruppo Andrea Marcucci – è certificato, dai suoi atteggiamenti e dalla sua volontà di esprimersi che la presidente del Senato non è più super partes e ha deciso di entrare, per motivi suoi che riteniamo non sufficienti, di scendere pesantemente nell’agone politico diventando un presidente Senato di parte”. “La presidente ha gettato la maschera, ha fatto un colpo di mano – aggiunge Marcucci – La consideriamo una situazione gravissima per il Paese”. Casellati, aggiunge la senatrice del M5s Alessandra Maiorino, “con il suo voto insieme alle opposizioni smette di essere arbitro e indossa la maglia di una delle squadre in campo”.

La questione dell’imputazione per Salvini è diventata da una decina di giorni molto tecnica, con maggioranza e opposizione che se le sono date in particolare a colpi di regolamento e di calendario. Ma proprio la tempistica nasconde un consistente significato politico: votare il 20, lunedì, a 5 giorni dalle elezioni regionali che la Lega ha investito di senso nazionale, spingerebbe Salvini a usarla come ulteriore arma di propaganda elettorale.

Così ora circola l’ipotesi che i gruppi favorevoli al processo (cioè il centrosinistra più i Cinquestelle) possano disertare la Giunta delle immunità il 20 gennaio, visto che in Aula poi l’esito potrebbe essere ribaltato dalla maggioranza che sostiene il governo. Per ora Marcucci non conferma: “Non lo so, ne ragioneremo. Di sicuro la Giunta si riunisce in modo illegittimo” risponde. “Ma la cosa più grave – ha aggiunto – è che noi avevamo proposto che si riunisse oggi per completare il nostro lavoro, ma evidentemente questa cosa non era di gradimento. Così hanno fatto un colpo di mano gravissimo. Siamo molto preoccupati per la democrazia”.