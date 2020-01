Durante il suo intervento in Aula, parlando della situazione di cristiani in Cina e riferendosi a un articolo di Olga Mattera, il deputato della Lega, Vito Comencini, è inciampato in un errore di pronuncia. Nel discorso del parlamentare, la rivista di geopolitica Limes (termine latino usato per indicare il confine dell’impero) è diventata una più anglosassone “Laims”, proprio come gli agrumi utilizzati, tra le altre cose, nella preparazione dei cocktail. La gaffe è stata notata e diffusa sui social da Filippo Sensi

video Twitter/nomfup