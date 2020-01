Beppe Grillo ha ricevuto una laurea e un dottorato honoris causa in Antropologia. L’annuncio l’ha dato lo stesso garante del Movimento 5 stelle con un post su Facebook dove si definisce: “Dottor Elevato”. La cerimonia è avvenuta venerdì 3 gennaio e ad assegnare il riconoscimento al fondatore M5s è stata la World Humanistic University, istituto con sedi a Miami negli Stati Uniti e a Quito in Ecuador.

Grillo nel suo post ha ringraziato la rettore dell’università, la professoressa Carmina De La Torre, e il presidente dell’Università, il professor Henry Soria. Ringraziamenti anche per l’ex console generale dell’Ecuador in Italia, la professoressa Narcisa Soria, e il professor Stefano Rimoli, presenti alla cerimonia di consegna. Grillo ha pubblicato anche delle foto che lo ritraggono nel momento della consegna della laurea, con la corona d’alloro sul capo. Nell’attestato postato dal leader del Movimento 5 stelle in rete, si legge che il riconoscimento è stato ottenuto “per il notevole servizio reso all’umanità incentrato sull’aiutare il prossimo con un grande senso di fratellanza, giustizia, equità e umanità” e “in virtù del suo impegno in sostegno dell’educazione e per la leadership esercitata nell’ambito dei servizi sociali e dello sviluppo sostenibile”.

La World Humanistic University si definisce sul suo sito “un’istituzione con uno stile di educazione americano“. Diversi i tipi di corsi che offrono agli studenti: dalla psicologia alle scienze umane fino al turismo e allo sport. L’università, secondo quanto si legge sul sito ufficiale, è stata fondata nel 2018 e tra gli obiettivi ha quello di espandersi in Angola e in Italia nel 2020. Fra i membri onorari dell’università figura l’ex pilota motociclistico Gianni Rolando, autoproclamatosi principe di San Bernardino. Insieme a Rolando, risultano altri due italiani: Giuliano Camera, maestro di Karate e “promotore di vari accordi sportivi internazionali”, e Alessandro Mandraffino, professore di immunologia all’università di Tor Vergata.