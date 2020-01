Francesco Totti e Pierfrancesco Favino hanno festeggiato Capodanno in un resort di lusso alle Maldive, celebrando la mezzanotte con un tuffo in piscina abbracciati. I due, insieme ad altri personaggi famosi come Mauro Icardi, Wanda Nara e Ezio Greggio, hanno immortalato i momenti della loro vacanza sui social. Nel video, pubblicato sulle proprie storie di Instagram da Ilary Blasi, l’attore addirittura decide di tuffarsi completamente vestito, imitando l’entrata in acqua fatta pochi minuti prima dall’ex capitano della Roma.

