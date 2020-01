Una fedele strattona papa Francesco per salutarlo e Bergoglio, visibilmente irritato, reagisce colpendo la mano della donna con degli schiaffi per liberarsi dalla presa. È quanto successo la sera del 31 dicembre in piazza San Pietro, dopo la consueta celebrazione del Te Deum nella basilica vaticana. Nelle immagini, diffuse su Twitter, si vede il pontefice prima avvicinarsi ai fedeli per salutarli, e poi reagire così all’agitazione della donna, tanto da allontanarsi con il volto accigliato. Papa Francesco, poi, nell’Angelus di Capodanno, ha chiesto scusa per il gesto: “Chiedo scusa per il cattivo esempio. Anche io a volte perdo la pazienza“.

