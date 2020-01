Un gesto che ha fatto il giro del mondo, finendo sulle home page dei più importanti portali di informazione, compresi Bbc e The Guardian. Così, alla prima occasione utile, durante l’omelia della messa di Capodanno, papa Francesco si scusa per aver schiaffeggiato la mano di una fedele che lo aveva strattonato dopo la celebrazione del Te Deum la sera di San Silvestro.

“A volte perdiamo la pazienza. Anche io. E chiedo scusa per il cattivo esempio di ieri”, ha sottolineato Bergoglio parlando durante la celebrazione. “Gesù non ha tolto il male dal mondo ma lo ha sconfitto alla radice – era stato il preambolo – La sua salvezza non è magica, ma ‘paziente’, cioè comporta la pazienza dell’amore, che si fa carico dell’iniquità e le toglie il potere”. Quindi ha iniziato a parlare a braccio di quanto accaduto in piazza San Pietro poche ore prime e ha chiesto scusa per il suo gesto.

Sui social, gli schiaffi del pontefice hanno diviso gli utenti. In tanti hanno sottolineato l’irritualità del gesto, ma molti sono i commenti a difesa, anche memori della aggressione a Papa Benedetto XVI la notte di Natale del 2009: “Sono disgustato dagli interventi pieni di astio, sui social, verso il Papa. Stava per finire a gambe levate – fa notare un utente di twitter – strattonato da una persona senza senso della misura. Ha reagito come naturalmente avrebbe fatto chiunque”.