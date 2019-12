“Ringrazio il ministro Fioramonti per l’operato. Abbiamo la necessità, l’ho già detto, di rilanciare il comparto della università. Non è vero che non abbiamo compiuto passi avanti: abbiamo introdotto l’Agenzia nazionale delle Ricerche”, così il premier Giuseppe Conte commenta le dimissioni del ministro dell’Istruzione, durante la conferenza stampa di fine anno. E poi annuncia: “Sono convinto che la cosa migliore per potenziare la nostra azione sia separare il comparto scuola da quello della Ricerca e dell’Università. Quindi creerò un nuovo ministero. I nomi? Ho pensato alla sottosegretaria Azzolina come ministra della Scuola, e il presidente della Crui, Gaetano Manfredi come ministro per l’Università e la ricerca”.

