“Dobbiamo metter mano alla giustizia tributaria. Il mio obiettivo è quello di ridurre un grado di giudizio per la giustizia tributaria, sono sufficienti due gradi”, così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la tradizionale conferenza stampa di fine anno. “Abbiamo poi da rilanciare e riorganizzare il sistema fiscale – ha continuato – Vogliamo agire per abbassare la pressione fiscale. Io realisticamente vi dico che se non vogliamo mandare il paese in bancarotta ed esporlo a una procedura di infrazione, dobbiamo lavorare in modo seria. L’unica prospettiva è contrastare l’evasione fiscale. Abbiamo già dato un segnale preciso, abbiamo completato una serie di misure che ci offriranno la possibilità di recuperare dall’economia sommersa importanti risorse. Quello è un furto”. Le stime, ha spiegato il premier, parlano di 100 miliardi di euro di economia sommersa.

