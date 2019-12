Un maiale, al guinzaglio, in stazione Centrale a Milano. È la scena a cui hanno assistito pendolari e turisti qualche giorno fa nel capoluogo lombardo. Il quadrupede è in compagnia di una signora, che cerca di convincerlo a scendere le scale. Non è chiaro se i due siano scesi da un treno o se siano stati respinti prima dei binari dal personale addetto alla sicurezza. Sui social, le persone hanno espresso il loro stupore: “Non ci sono più i cagnolini di una volta”, “pensavo di aver visto tutto, e invece…”, “viva la città alternativa” e via così.

