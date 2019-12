“Mi chiamo Wanda, ma si pronuncia ‘Uanda‘”. Inizia così l’intervista doppia fatta da Wanda Nara nell’ultima puntata de “Le Iene”: la moglie di Icardi ha risposto assieme a Pupo alle irriverenti domande della trasmissione di Italia 1, rivelando alcuni dettagli molto intimi della sua vita privata.”Mauro Icardi? Tutti dicono che voglio rovinargli la carriera, ma non è vero!”. Chiosa sul sesso: “Quanto conta da 1 a 10? 10! Ma mai nessuno ha fatto cilecca con me, anche se ho avuto solo 3-4 partner a letto… La prima volta? A 18 anni. Ho messo le corna, ma non ad Icardi, e neanche lui a me, gli ho controllato il cellulare di nascosto e non ho trovato nulla! Mauro invece conosce tutte le mie password. Cosa mi sono rifatta? Solo il seno, da giovane, perché avevo tanto sedere e volevo equilibrare un po’”.

Immancabile poi un accenno al presunto flirt col centrocampista croato dell’Inter Marcelo Brozovic, per il quale è appena stato rinviato a giudizio Fabrizio Corona: “Si tratta del gossip che più mi ha dato fastidio, totalmente inventato, una storia d’amore con un compagno di mio marito mai incrociato in vita mia”.