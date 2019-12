Da 60 anni l’esercito degli Stati Uniti segue il 'tour' di Babbo Natale in diretta il 24 dicembre, sul portale NoradSanta, ma per la prima volta quest’anno, Babbo Natale ha ricevuto la speciale assistenza degli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale

Sì, Babbo Natale è veramente in volo per consegnare i regali: parola degli astronauti statunitensi, che dal loro privilegiato punto d’osservazione in orbita aiutano i bambini a controllare gli spostamenti della slitta più famosa del mondo. Da 60 anni l’esercito degli Stati Uniti segue il ‘tour’ di Babbo Natale in diretta il 24 dicembre, sul portale NoradSanta, ma per la prima volta quest’anno, Babbo Natale ha ricevuto la speciale assistenza degli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale.

“Abbiamo ottenuto una conferma visiva che Babbo Natale sta attualmente viaggiando sull’India!”, ha annunciato l’astronauta americano Andrew Morgan, che ora si trova nella missione comandata da Luca Parmitano, insieme a Jessica Meir e Christina Koch. Le informazioni raccolte consentono di visualizzare sul sito www.noradsanta.org, in diretta e in 3D, il viaggio di Santa Klaus: la piattaforma registra più di 20 milioni di visite ogni Natale. “Oltre alla nostra missione quotidiana di difesa del Nord America siamo fieri portar avanti la tradizione di tracciare il viaggio di Babbo Natale in volo” ha detto il generale Terrence O’Shaughnessy, comandante del Norad, il Comando di Difesa Aerospaziale del Nord-America, in un comunicato stampa. “Gli stessi radar che usiamo la notte del 24 dicembre vengono usati tutto l’anno per difendere lo spazio aereo sopra Canada e stati Uniti”. La nota del Norad inoltre afferma che questa è la prima volta che gli astronauti americani della Stazione Spaziale Internazionale lavorano con loro, per la gioia dei bambini.

La stazione, situata a 400 chilometri sopra la Terra, offre agli astronauti “un punto di osservazione ideale per seguire Babbo Natale nel suo viaggio intorno al mondo”, ha spiegato la sicurezza aerea degli Stati Uniti e Canada. Su una slitta trainata da nove redini, pieno di regali, Babbo Natale era prima sopra la Russia, dopo aver viziato i bambini di Australia, Tailandia e Cina con più un miliardo e mezzo di regali già distribuiti.