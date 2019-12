“Le firme dei senatori di Forza Italia per chiedere il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari? Credo che il movente sia stato quello di andare prima alle urne”. A rivendicarlo è stato il presidente azzurro Silvio Berlusconi, a margine della presentazione del nuovo libro di Bruno Vespa, al Tempio di Adriano a Roma. “Abbiamo un governo e una maggioranza che non rispecchiano la maggioranza vera degli elettori. Per questo molti nel nostro movimento auspicano che ci siano elezioni presto”, ha precisato il presidente di Forza Italia. E sul referendum ha attaccato: “Questo significa che si potrà andare a elezioni nei prossimi sei mesi per cambiare l’attuale situazione che non è nemmeno più una situazione di democrazia”.