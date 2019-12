“Il referendum sul taglio dei parlamentari allunga o accorcia la durata di questa legislatura? Secondo me non cambia niente”. Così, leader e senatore di, intercettato a pochi passi dal Senato, commenta la raccolta firme portata a termine da 64 senatori per chiederee bloccare la riforma. “Nel momento in cui si è approvato la riforma con una maggioranza importante, la si può pensare come si vuole ma bisogna andare a votare quando si andrà a votare con la riforma attuata. Secondo me è impossibile che il Parlamento, che ha approvato la riforma, vada a votare con il numero ‘pieno’ dei 945 parlamentari. Si voterà comunque per seicento parlamentari”. Eppure, anche nel gruppo parlamentare guidato dall’ex presidente del Consiglio, spiccano due firmatari: Laura Garavani e “Credo ci sia solo uno di Italia Viva – afferma Renzi – ma ci sono di tutti i partiti politici”. Un errore? “No è la libertà di ognuno di decidere, però – conclude – se c’è uno che di referendum costituzionale non ne vuol sentir parlare è il sottoscritto”.