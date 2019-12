“Ha concretamente contribuito, pur senza farne formalmente parte, al rafforzamento, alla conservazione ed alla realizzazione degli scopi dell’associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta“: l’accusa è del giudice per le indagini preliminari Barbara Saccà ed è rivolta a Gianluca Callipo, sindaco di Pizzo Calabro e presidente della costola calabrese dell’Associazione nazionale comuni italiani (Anci). Per il gip, il politico ha favorito la cosca “operante sul territorio della provincia di Vibo Valentia e su altre zone del territorio calabrese, nazionale ed estero, ed in particolare della locale di San Gregorio (cosca Razionale-Gasparro) e della ‘ndrina di Pizzo”. Il sindaco, inoltre, sempre secondo il gip “come concorrente ‘esterno‘, nella qualità di imprenditore del settore alberghiero e di Sindaco del comune di Pizzo, forniva uno stabile contributo alla vita dell’associazione mafiosa“.

Poi l’accusa più grave: Gianluca Callipo “in diretto contatto con i vertici dell’organizzazione criminale operante in Pizzo (in particolare, famiglia Mazzotta) e San Gregorio d’Ippona (famiglia Razionale – Gasparro), si poneva quale riferimento per il sodalizio nella risoluzione di problematiche inerenti alla propria funzione di Sindaco, promuovendo in tale veste gli interessi dell’organizzazione e favorendo, anche nell’adozione o meno di specifici provvedimenti, personaggi intranei o vicini al sodalizio, comunque garantendo, in caso di necessità, il suo appoggio all’organizzazione, omettendo i dovuti controlli sulle attività di interesse del sodalizio“. Parole durissime quelle del giudice per le indagini preliminari, secondo cui la moneta di scambio era “anche – si legge nell’ordinanza – il sostegno elettorale offertogli in occasione delle elezioni comunali dell’11.06.2017, dal sodalizio criminale napitino da lui capeggiato consentendo la prosecuzione dell’attività imprenditoriale denominata ‘Mocambo‘”.