Vladimir Luxuria e Lorenzo Donnoli, uno dei fondatori delle Sardine, rispondono insieme in modo ironico alle voci circolate nei giorni scorsi sui social secondo cui dietro al movimento popolare che da qualche settimana sta riempiendo le piazze di tutta Italia ci sarebbero la “lobby gay e movimenti giovanili ecologisti”. Così, in un video pubblicato su Instagram, i due hanno scherzato: “Non sapevamo che proprio in Italia, dove non esiste ancora il matrimonio tra persone omosessuali, esista una lobby gay. Grazie per averci dato l’idea!”

