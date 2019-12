“Grazie, per me è importante essere qua“. Così Michele Bravi ha salutato il pubblico dopo essersi esibito assieme a Fiorello nell’ultima puntata di “Viva Raiplay“. Il cantante, ex vincitore di X Factor, è tornato sul palco dopo una lunga assenza dalle scene a seguito all’incidente in cui è stato coinvolto il 24 novembre del 2018 e per il quale è imputato con l’accusa di omicidio stradale dal momento che ha perso la vita una donna di 58 anni. Con lo showman siciliano ha cantato “Life on Mars” di David Bowie.

La sua è stata un’esibizione in punta di piedi, senza troppo clamore, ma apprezzatissima dal pubblico in studio e soprattutto sui social. Michele Bravi non è riuscito a nascondere la sua emozione e alla fine della canzone ha ringraziato Fiorello con la voce rotta dall’emozione. “A presto, buona serata“, ha detto con lo sguardo basso e gli occhi lucudi, evitando gli obiettivi delle telecamere. Poi è uscito di scena tra gli applausi.