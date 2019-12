Il marito regala alla moglie una cyclette. Lei, ogni giorno, gira un video per mostrargli i risultati degli allenamenti. È la trama della pubblicità di Peloton, azienda con sede a New York, che ha suscitato numerose polemiche sui social, perché considerata sessista, tanto da far perdere alla società, quotata in Borsa, il 9% del valore di mercato, cioè circa 900 milioni di dollari. “Lo spot è stato creato per promuovere benessere e fitness, siamo stati fraintesi” è la spiegazione dell’azienda, che aggiunge: “Siamo dispiaciuti da come sia stato interpretato, ringraziamo chi ha capito quello che volevamo comunicare e ci ha dimostrato supporto”.

Lo spot che racconta l’amore gay emoziona e fa il giro dei social: “Abbiate il coraggio, mandatelo anche in Italia” Trent'anni fa usciva dalla fabbrica la prima Renault Clio. E oggi la casa automobilistica francese ha voluto festeggiare con uno spot dedicato all'amore LGBT