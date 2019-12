“Prima del prossimo Consiglio europeo ci sarà un passaggio in, dunque ci sarà tutto il tempo per un, come sempre, per riassumere quel che è successo ieri all’Eurogruppo e spiegheremo ai cittadini a che punto è arrivato il negoziato e, nell’ambito delle sue prerogative sovrane, il Parlamento ci darà note d’indirizzo e io procederò con gli altri leader europei per difendere gli interessi dell’Italia”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i n conferenza stampa a Palazzo Chigi fa il punto sul Meccanismo europeo di stabilità