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Crescono la destra e l’estrema destra in Italia. Ma il gradimento nei confronti di Giorgia Meloni stenta a decollare. Anzi. È la fotografia che dà il sondaggio Youtrend (per SkyTg24) sulle intenzioni di voto degli italiani.

È soprattutto Fratelli d’Italia a rafforzarsi rispetto al 30 aprile: il partito della presidente del Consiglio si attesta al 27,7% (+1,1 punti rispetto all’ultima rilevazione di un mese fa). Cresce parecchio anche Futuro nazionale, ora al 4,4% (+0,9%). Il partito di Vannacci si avvicina così alla Lega di Matteo Salvini, che registra una delle peggiori performance (-0.9%) e per la prima volta scende sotto la soglia del 6%, al 5,9%. Contestualmente, come segnalato da altri istituti, Alleanza Verdi-Sinistra supera il Carroccio, col 6,4% (+0,1).

In calo, come la Lega, anche il Partito democratico, che si ferma al 21,7% perdendo un punto percentuale. Oscillazioni più contenute per il Movimento 5 stelle (13,5%, +0,1) e per Forza Italia (7,8%, -0,4). Tra le forze minori, viene rilevato per la prima volta Ora!, che con l’1,1% si colloca poco sotto +Europa e il Partito Liberaldemocratico (entrambi all’1,2%) e poco sopra Noi Moderati (1,0%). Sotto il 4% ci sono anche Azione (3,2%) e Italia Viva (2,2%). Infine, il 57% degli italiani esprime un giudizio negativo sul governo Meloni, mentre il 36% ne dà uno positivo.