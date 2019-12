Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa seguita al Consiglio dei ministri che ha varato la riforma del processo civile, affronta il tema della giustizia penale che agita lo scontro tra i partiti di maggioranza. “Stiamo lavorando a una soluzione. I principi sono due: vogliamo che i processi si concludano con una decisione di merito, con un’assoluzione o con una condanna e per questo la norma (di riforma della prescrizione, ndr) che è già stata adottata e che entrerà in vigore dal primo gennaio 2020 va mantenuta; vero è che dobbiamo avere la garanzia che i processi si concluda in un tempo ragionevole, ce lo impone la Costituzione e un principio di civiltà giuridica ed è per questo che stiamo lavorando per giungere a questo risultato, affinché ci sia la ragionevole durata del processo. E ci arriveremo”.

