Nuova gaffe reale di Donald Trump al cospetto della regina Elisabetta. Anzi, doppia gaffe. Insomma, il presidente degli Stati Uniti non ne ha fatta una giusta al cocktail tenutosi a Buckingham Palace in occasione dei 70 anni della Nato. Trump infatti, non solo si è presentato in ritardo (attirando i commenti ironici degli altri capi di Stato) ma ha anche dimenticato di riservare il primo saluto alla sovrana, dando la mano prima a Camilla, la moglie del principe Carlo, che non a Elisabetta. La scena è stata immortalata sia in una foto pubblicata dal Daily Mail che in un video in cui si vede il presidente Usa stringere la mano della Duchessa di Cornovaglia, mentre accanto a loro Sua Maestà lo fulmina letteralmente con lo sguardo.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore