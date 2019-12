Lo scatto pubblicato su Instagram ha ottenuto migliaia di like e numerosi commenti: "Sei stupenda!". E l'opinionista, nel salotto di Storie Italiane, non ha smentito di vivere "un periodo di grande felicità"

Vladimir Luxuria in abito da sposa, un vestito ovviamente bianco e tanta emozione. L’opinionista e attivista lgbt, con un passato in politica, non è convolata a nozze ma è apparsa su Instagram in alcuni scatti con l’abito nuziale, merito di una sfilata per un atelier su una passerella a Potenza. Tra le mani un bouquet, gli sguardi e gli applausi dei presenti: “Sfilata in abito da sposa a Potenza, grande emozione”, ha commentato a caldo mentre in un video pubblicato poco prima sceglieva l’abito con una “commare” sottolineando l’assenza di un marito.

Visualizza questo post su Instagram Sfilata in abito da sposa a #Potenza atelier Nozzolillo grande emozione Un post condiviso da VLADIMIR LUXURIA (@vladimir_luxuria) in data: 1 Dic 2019 alle ore 2:33 PST

Nell’attesa lo scatto ha ottenuto migliaia di like e numerosi commenti: “Sei stupenda!“, “Spero per te tu possa indossarlo un giorno. L’amore non ha muri, limiti, razza, sessualità…è semplicemente amore”, “Sono commossa da quanto sei dolce in questo abito”, “Eleganza e grazia: bellissima”. Nei mesi scorsi si era parlato di una relazione tra l’opinonista e un tecnico Mediaset, notizia smentita da Luxuria. Il settimanale Oggi pochi giorni fa ha rivelato che l’ex parlamentare sarebbe innamorata di un attivista politico curdo.

Ipotesi non smentita a Storie Italiane: “Io fidanzata? Sono restia a parlare di queste cose. Diciamo che sto vivendo un periodo di grande felicità nella mia vita”, aveva confidato alla conduttrice Eleonora Daniele. Se Luxuria convolerà prima o poi a nozze lo scopriremo intanto si gode questa piccola ondata di affetto, dopo gli attacchi delle scorse settimane di Vittorio Feltri e Vittorio Sgarbi nel programma Live-Non è la D’Urso, in onda su Canale 5.