Durante la puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – Maurizio Crozza nei panni di Matteo Renzi lamenta le persecuzioni che deve subire in prima persona e che inevitabilmente coinvolgono chi lo circonda “Una signora voleva farsi un selfie, solo perchè mi ha sorriso e fatto l’occhiolino… E’ da sei ore in uno scantinato a Guantanamo!” Crozza/Renzi poi chiede perdono: “Io chiedo scusa a quelli che mi ha stretto la mano in questi anni, quelli che mi hanno messo un like su Instagram, quelli che mi hanno prestato settecentomila euro per comprarmi una casetta…” E aggiunge: “Ma io vi chiedo cari giudici, che adoro come l’Herpes… Chi è oggi in Italia che non ha un amico che gli può prestare settecentomila euro per comprarsi un villino? Chi? Chi?“

