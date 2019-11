L’ex Miss Italia Edelfa Chiara Masciotta è stata investita da un’auto in Corso Matteotti, in pieno centro a Torino e ha riportato ferite e traumi, soprattutto al setto nasale. L’incidente è avvenuto il 19 novembre scorso ma la notizia è stata data solo ora dai quotidiani locali. La giovane, moglie del calciatore della Salernitana Alessandro Rosina, è stata ricoverata al Cto di Chivasso, nel reparto di otorinolaringoiatria dove è stata operata al setto nasale come lei stessa ha raccontato in un’intervista a Repubblica. “Sono stata investita in corso Matteotti e il mio naso era messo davvero male. Dopo l’intervento ne avrò ancora per una settimana poi passerà anche il gonfiore. Per fortuna che siamo venuti qui”, ha detto Edelfa Chiara Masciotta.

Classe 1984, Edelfa Chiara Masciotta ha vinto Miss Italia nel 2005 e ad incoronarla fu Bruce Williams, presidente di giuria quell’anno. Ha una carriera come attrice e ha partecipato a diverse fiction, tra cui “Le Tre Rose di Eva” e “Che Dio Ci Aiuti“, ma ha partecipato anche al reality “Notti sul ghiaccio” con Milly Carlucci.