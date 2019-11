“Ho perso vent’anni di vita”: così Chiara Ferragni riassume nelle sue stories su Instagram i terribili momenti vissuti assieme al marito Fedez mercoledì pomeriggio, quando sono dovuti correre in ospedale a causa di un incidente domestico capitato al piccolo Leone. Il bimbo, che compirà due anni a marzo, stava giocando in casa quando, mentre correva, è caduto e ha sbattuto la fronte contro il battiscopa, procurandosi un brutto taglio in fronte. Per questo è stato trasportato subito al pronto soccorso, dove i medici gli hanno dato due punti, come hanno raccontato l’influencer e il rapper su Instagram.

“Ora Leo sta bene però praticamente è finito con la fronte su un battiscopa mentre correva in casa. Quindi aveva un taglio qua (indica la fronte, ndr) e lo abbiamo dovuto portare la pronto soccorso gli hanno dato sei punti, comunque sta bene adesso”, ha spiegato l’influencer visibilmente scossa da quanto accaduto e con la voce rotta dall’emozione. “Sembra tragica detto così, però Leo sta bene, sembra un pallone da basket ora però sta bene. E’ stato un pomeriggio intenso”, è intervenuto Fedez per rassicurare i fan. Visto quanto successo, la coppia è stata costretta ad annullare il viaggio in Lapponia che aveva in programma per questi giorni, oltre che il “question time” social che la Ferragni aveva in programma con i suoi fan su Instagram. Il piccolo Leone si è subito ripreso, come dimostrano le foto e i video pubblicati sui social all’indomani dai genitori.

Visualizza questo post su Instagram Un po’ Shining un po’ Rambo ???????? Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 28 Nov 2019 alle ore 1:31 PST