La superstar ha avuto non pochi problemi durante il Madame X Tour: dalla ripartenza rimandata, ai problemi tecnici alle proteste dei fan per le oltre due ore di ritardo per l'inizio dello show. Ora lo stop ai concerti di Boston, avvolto nel mistero il motivo del malessere

Non c’è pace per “Madame X”, ossia Madonna. Il tour mondiale, per la prima volta nei teatri più prestigiosi e dai prezzi elevati, prosegue, ma ci sono stati diversi problemi sin dall’inizio. Prima la partenza del tour è stata rimandata, poi diversi fan si sono lamentati per i continui ritardi anche di due ore, ma Madonna si è difesa con un secco “Una regina non è mai in ritardo”. Poi arriva l’ennesima doccia fredda con tre Live (30 novembre, 1 e 2 dicembre) cancellati al Boch Center Wang Theater di Boston per problemi di salute. Al momento non è previsto nessun recupero per le tre date.

“Per favore perdonatemi per questa serie di eventi inaspettati. – ha scritto Madonna su Instragram – Esibirmi tutte le sere mi dà così tanta gioia e dover cancellare degli show è davvero una punizione per me, ma il dolore è lancinante ed è importante che io riposi e che segua ciò che i dottori mi hanno ordinato di fare, così da tornare più forte di prima e poter proseguire il tour di Madame X insieme a tutti voi”. Non è chiaro il motivo che ha portato la star al riposo forzato. Il prossimo impegno previsto per la regina del pop è il Live del 7 dicembre a Philadelphia, che ad oggi risulta confermato.