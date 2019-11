È morta la mamma di Raoul Bova. A dare l’annuncio è stato lo stesso attore che ha pubblicato su Instagram uno scatto in bianco e nero in cui si vedono lui e mamma Rosa in sella ad una moto, felici e sorridenti. “Mi piace ricordarti così mammina mia… Risate, abbracci e fiori…“, ha scritto. Tantissimi i messaggi di condoglianze a commento del suo post da parte di followers e amici. Raoul Bova aveva già perso il padre Giuseppe nel 2018.

Visualizza questo post su Instagram Mi piace ricordarti così mammina mia… Risate, abbracci e fiori… Un post condiviso da Raoul Bova (@raoulbovagram) in data: 27 Nov 2019 alle ore 7:41 PST