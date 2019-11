A leggere le parole del leader di Italia Viva, intervenuto due volte per commentare l'inchiesta dei pm fiorentini, sembra che a scriverle sia stato un altro ex premier. Il leader di Forza Italia, con cui il Pd guidato dal senatore di Firenze ha governato, in passato ha attacco i magistrati che indagavano su di lui o che lo hanno giudicato più o meno con le stesse parole

A leggere le parole di Matteo Renzi, intervenuto due volte per commentare l’inchiesta dei pm fiorentini sulla Fondazione Open, sembra che a scriverle sia stato un altro ex premier: Silvio Berlusconi. Anche il leader di Forza Italia, con cui il Pd guidato dal senatore di Firenze ha governato, in passato ha attacco i magistrati che indagavano su di lui o che lo hanno giudicato più o meno con le stesse parole. “Sono l’uomo politico più perseguitato di tutta la Storia, di tutte le epoche del mondo, con 2500 udienze…” diceva, nell’ottobre del 2009, l’allora presidente del Consiglio commentando anche la sentenza della Consulta sul lodo Alfano. Ebbene questa frase: “Perquisire a casa e in azienda, all’alba, persone non indagate che hanno dato lecitamente contributi alla fondazione Open è un atto senza precedenti nella storia del finanziamento alla politica” scritta dal leader di Italia Viva potrebbe essere quasi sovrapposta alla dichiarazione dell’ex Cavaliere. val la pena ricordare che dal codice di procedura è previsto la perquisizione presso terzi che non sono indagati.

Anche un’altra frase di Renzi – “Chi vuole abbatterci lo faccia con le idee, non con altri mezzi. Andiamo avanti a testa alta” – ricorda un’affermazione di Berlusconi. Era il febbraio del 2011 ed si era ancora nella bufera del caso Ruby: “Sono ormai 17 anni che tentano di abbattermi in tutti i modi”. Ci sono poi tutte le volte in cui Berlusconi ha accusato la magistratura di volersi sostituire alla politica: “Chi decide oggi che cosa è un partito? La politica o la magistratura?” però l’ha scritta Renzi.

Come anello di congiunzione tra Berlusconi e Renzi arriva una dichiarazione di Pier Ferdinando Casini, presidente della Camera durante il terzo governo Berlusconi e alle ultime elezioni candidato con il Pd: “Diceva Giulio Andreotti che ‘a pensar male degli altri si fa peccato ma spesso ci si indovina’. Io di solito penso bene ma, francamente, il dispiegamento di forze, il clamore mediatico e le coincidenze temporali mi portano a ritenere quantomeno strana l’iniziativa dei magistrati sulla Fondazione Open. Peraltro, oggi sono chiari a tutti gli effetti perversi che si stanno producendo dopo l’abolizione del finanziamento pubblico ai partiti che è sempre stato un fattore di garanzia democratica. Inseguendo la demagogia si finisce spesso fuori strada. Comunque, fa bene Renzi a reagire con il rispetto delle istituzioni che è necessario non perdere mai, anche quando elementi concreti ci indurrebbero a fare il contrario”.

C’è un altro punto in comune, anche si tratta banalmente di un caso di omonimia ed è il nome Alberto Bianchi. Nell’inchiesta fiorentina il primo indagato è stato Alberto Bianchi, avvocato già presidente della Fondazione Open, che al momento risponde di traffico di influenze e finanziamento illecito. In una inchiesta milanese un altro Alberto Bianchi, vecchio amico di Berlusconi, condannato in primo grado per frode.