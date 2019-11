Diana Del Bufalo non sta vivendo un momento felice. L’attrice e cantante ha sfogato la sua tristezza su Instagram, senza nascondere le lacrime. Nelle sue Stories è apparso infatti uno scatto che la ritrae in primo piano, struccata, con gli occhi rossi di pianto e le lacrime che le rigano il volto. “Assecondo i momenti di sconforto“, scrive in un angolo, in fondo alla foto, invitando i suoi followers a lasciarsi andare e non tenere tutto dentro, proprio come sta facendo lei.

Non è infatti la prima volta che Diana Del Bufalo si lascia andare a questi sfoghi molto personali su Instagram. Qualche giorno fa, in un altro post, aveva parlato dell’importanza della psicoterapia: “Non sto passando un periodo facile. Sto diventando grande, più saggia, più consapevole e sveglia – aveva scritto -. Mi accorgo di quanto la vita sia scivolosa e di quanto io sia impreparata ad accoglierla. Se state passando un periodo di cambiamento, di confusione, di tristezza o di rancore, andate da qualcuno… La psicoterapia è magica, non è per i matti. È un percorso di allineamento con se stessi stupendo”.

Parole forti le sue, che stanno facendo preoccupare i suoi fan, i quali hanno additato subito questo suo malessere a un momento di crisi della sua storia d’amore con Paolo Ruffini. I due sono fidanzati da tempo ma ma ultimamente non hanno più pubblicato foto insieme anche se sotto i post di Diana non manca mai il like di lui che ha deciso di rompere il silenzio e chiarire come stanno le cose tra loro in una recente intervista a Novella 2000: “Diana è una ragazza fantastica, stiamo bene insieme. Però a volte viviamo alti e bassi come tutte le coppie: ci sono momenti difficili e momenti belli… Si vive un po’ alla giornata in questo senso, senza fare progetti. È un momento un po’ down. Passerà”, ha detto Ruffini. Non resta che attendere sviluppi.