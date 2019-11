Lei si chiama Nandi Bushell ed è una talentuosa batterista inglese di nove anni. Su Instagram è già una star: tra i suoi follower compaiono Lenny Kravitz (con cui ha suonato una canzone durante un suo concerto) il bassista dei Red Hot Chili Peppers, Michael Peter Balzary, meglio conosciuto col nome di Flea. In più, in questi giorni, le sue performance sono state riprese dal cantante dei System of a Down, Serj Tankian, e dai componenti dei Rage Against the Machine. Nel video la bambina suona, divertita, In Bloom dei Nirvana. “Amo i Nirvana” ha scritto, “sono uno dei miei cinque gruppi preferiti”.

Lo spot che racconta l’amore gay emoziona e fa il giro dei social: “Abbiate il coraggio, mandatelo anche in Italia” Trent'anni fa usciva dalla fabbrica la prima Renault Clio. E oggi la casa automobilistica francese ha voluto festeggiare con uno spot dedicato all'amore LGBT