Ilva e Alitalia? “Sono i due tavoli più complessi tra quelli aperti al Mise sulle crisi industriali. A oggi le vertenze aperte sono 149, in linea con gli ultimi cinque anni, il cui dato medio è di 151″. A dirlo, il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, riferendo alla Camera sui tavoli di crisi aperti al Ministero dello Sviluppo economico, nel corso di un’informativa urgente.

Sull’Ilva, però, il ministro non ha scoperto le carte del governo, attirandosi l’ira delle opposizioni di. “Evidente che in questo momento ci siano altrettanto evidente è che ci sia un percorso giudiziario che riteniamo immotivato perché non ci può essere un diritto all’esercizio di recesso “, si è limitato a dire Patuanelli. E ancora: “Stiamo chiedendo addi recedere da questo diritto, che non ha, al fine di creare le condizioni per sedersi attorno a un tavolo e affrontare la situazione industriale, che deve essere al centro della discussione, così da tutelare il settore, i lavoratori e l’indotto “. Parole alle quali ha replicato la forzista“Questo lo sapevamo già, dovevate venire qui a chiedere scusa per aver tolto lo scudo penale”, ha attaccato la forzista. Mentre laha provocato: “Per noi Mattei era un genio, non so se per voi fosse un inquinatore dell’ambiente”.