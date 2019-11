“La strada su cui stiamo puntando come governo è far desistere Arcelor Mittal dall’abbandonare Taranto per via giudiziaria. Perché se la multinazionale se ne va un anno dopo gli accordi fatti, questo noi non lo possiamo permettere. Lo Stato si deve far rispettare. Tutte le altre scelte deriveranno poi dal fatto che la multinazionale indiana si deve sedere di nuovo al tavolo. Noi speriamo ci possa essere un tavolo a Palazzo Chigi”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando del caso dell’ex Ilva ad Acerra

“Qui stiamo parlando di una multinazionale che se ne va. Noi speriamo ci possa essere un incontro a Palazzo Chigi”, ha aggiunto il capo politico del M5s. Quanto all’ ipotesi di un ingresso di Cdp nell’azienda con l’intervento dello Stato Di Maio ha glissato: “Vedremo”.