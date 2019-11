Tutti pazzi per Fiorello. Il successo di “Viva RaiPlay”, dopo un piccolo antipasto la scorsa settimana dal lunedì al venerdì per quindici minuti su Rai Uno, si propaga sulla piattaforma digitale della Rai. La versione pensata solo per il Web dello show, dalla durata di cinquanta minuti dal mercoledì al venerdì alle 20:30 fino al 20 dicembre, ha generato oltre 850mila visualizzazioni, come riferisce la Rai, sulla base dei dati analytics interni-Webtrekk/Nielsen social content ratings. L’altro dato interessante è che il 72% delle visualizzazioni provengono da App e App TV. “Viva RaiPlay” ha generato un’ondata di nuovi utenti e rispetto a un mese fa – ieri RaiPlay – è cresciuta in termini di utenti unici del doppio. L’evento più visto su RaiPlay prima di Fiorello è stato il Festival di Sanremo 2019.

“Viva RaiPlay” ha addirittura superato del 40% le partite dell’Italia valide per Euro 2020 e trasmesse lo scorso ottobre. L’incontro più visto su RaiPlay lo scorso anno è stato Ajax–Juventus, andata dei quarti di finale di Champions League, evento più seguito in diretta streaming della scorsa stagione, che aveva generato a aprile 2019 un numero di visualizzazioni simile a quello generato da Fiorello ieri sera.Nella giornata di ieri la diretta esclusiva su RaiPlay di “Viva RaiPlay” ha generato circa 57000 interazioni social. Instagram è stata la piattaforma più utilizzata con il 60% di interazioni. Numeri confortanti e che si prevede possano aumentare in vista di una fidelizzazione costante del pubblico Web e digital.