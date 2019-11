“Sapevamo che Stefano era stato ucciso, ora potrà riposare in pace“. Queste le prime parole della sorella di Cucchi, Ilaria, dopo il verdetto che ha condannato Di Bernardo e D’Alessandro, i due carabinieri autori del pestaggio. “A mio fratello avevamo fatto una promessa. Oggi l’abbiamo mantenuta – ha continuato – Ci è costato tanto, dieci anni difficilissimi, siamo caduti tante volte ma siamo arrivati fin qui e questo è quello che conta”. Commossi anche la madre e il padre di Stefano Cucchi.

“Fabio, ce l’abbiamo fatta!”, si è rivolta così la stessa madre di Stefano al legale della famiglia, Fabio Anselmo, pochi minuti dopo la sentenza di condanna. E ancora: “Noi non avremmo mai mollato, questo è il primo grado, andremo avanti finché tutto non sarà finito“. “Una risposta anche alle cattiverie di certa politica? Qualcuno dovrebbe chiedere scusa, ma avrebbe dovuto farlo già da tempo, non c’era bisogno di questo verdetto. Lo sapevamo tutti che Stefano era stato picchiato”, ha concluso il legale Anselmo. Da Cucchi un pensiero anche per Casamassima: “Oggi era al nostro fianco, il nostro pensiero va a lui e alla moglie Rosati“.